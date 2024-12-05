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«Круть» Виктора Пелевина и «Евгений Онегин» Александра Пушкина: «Яндекс Книги» подвели итоги года

Сегодня в 11:12
Фото: Sincerely Media/Unsplash

«Яндекс Книги» подвели итоги 2024 года. Самым популярным художественным романом стала новая работа Виктора Пелевина «Круть».

На второе место попали «Записки юного врача» Михаила Булгакова, а на третье — «Евгений Онегин» Александра Пушкина. В топ также вошли «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Тоннель» Яны Вагнер, «Лес» Светланы Тюльпановой, «Тревожные люди» Фредерика Бакмана и другие.

В рейтинге нон-фикшен-литературы лидирует «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой. Больше половины топа нехудожественной литературы заняли книги по психологии.

Среди них — «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского и «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко.

Еще в список самого читаемого нон-фикшена попали книги «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и биография Илона Маска от Уолтера Айзексона.

Самой дочитываемой книгой среди пользователей «Яндекс Книг» стал роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой по количеству комментариев в сервисе — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

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