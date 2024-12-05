Россияне стали чаще путешествовать в одиночку

Количество россиян, путешествующих в одиночку, увеличилось в четыре раза за последние 10 лет. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Мы видим огромный рост так называемых соло-путешественников. За последние где‑то 10 лет мы оценили, что количество людей, которые путешествуют в одиночестве — это индивидуальный тур, где группой является один человек, — выросло где‑то в четыре раза. Понятно, что их процентная доля невелика, и тем не менее их количество стабильно растет», — цитирует его слова ТАСС.

Ромашкин отметил, что соло-туры в разы дороже, чем обычные, но люди идут на это, «чтобы путешествовать один на один с Россией или какой‑то другой страной». Количество же туристов в групповых турах ежегодно уменьшается. По словам вице-президента (АТОР), за последние 10 лет среднее наполнение автобуса на экскурсионных маршрутах уменьшилось в два раза.

«Если в 2010 году мы возили в среднем 22–24 человека, то сейчас мы возим 8–10, иногда 12 человек. Соответственно, поменялась и структура транспорта, поменялись маршруты», — сказал он.