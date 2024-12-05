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Национальный совет кинокритиков назвал «Злую» лучшим фильмом года

Сегодня в 10:15
Фото: Universal Pictures

Мюзикл-блокбастер «Злая» признали лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков (NBR). Награду также получил режиссер ленты Джон М. Чу, а также Синтия Эриво и Ариана Гранде за совместную работу.

В топ-10 лучших картин года совет включил ленты «Анора», «Плохая девочка», «Никому не известный», «Конклав», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Гладиатор 2», «Присяжный № 2», «Квир», «Настоящая боль» и «Пой пой».

Приз за лучшую мужскую роль забрал Дэниел Крейг за роль в драме Луки Гуаданьино «Квир». Награду за женскую роль получила Николь Кидман («Плохая девочка»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Киран Калкин за роль в «Настоящей боли», награду за женскую роль второго плана получила Эль Фаннинг («Никому не известный»).

Variety подчеркивает, что последние 40 лет большая часть победителей Национального совета кинокритиков впоследствии получала номинацию на «Оскар» за лучший фильм. Ежегодная церемония награждения победителей NBR состоится 7 января в Нью-Йорке.

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