Национальный совет кинокритиков назвал «Злую» лучшим фильмом года

Сегодня в 10:15

Мюзикл-блокбастер «Злая» признали лучшим фильмом года по версии Национального совета кинокритиков (NBR). Награду также получил режиссер ленты Джон М. Чу, а также Синтия Эриво и Ариана Гранде за совместную работу.

В топ-10 лучших картин года совет включил ленты «Анора», «Плохая девочка», «Никому не известный», «Конклав», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Гладиатор 2», «Присяжный № 2», «Квир», «Настоящая боль» и «Пой пой».

Приз за лучшую мужскую роль забрал Дэниел Крейг за роль в драме Луки Гуаданьино «Квир». Награду за женскую роль получила Николь Кидман («Плохая девочка»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победил Киран Калкин за роль в «Настоящей боли», награду за женскую роль второго плана получила Эль Фаннинг («Никому не известный»).