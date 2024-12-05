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Спорткомплекс «Олимпийский» могут открыть в 2026 году

Сегодня в 09:53
Фото: Спорт Бизнес Консалтинг/X

Спорткомплекс «Олимпийский» может вновь заработать в 2026 году — начале 2027 года. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, построить такой гигантский объект ― на 800 тыс. квадратных метров ― непростая задача, работы там ведутся частным инвестором, «100% за частные деньги».

Собянин считает, что у проекта, который реализуется, нет аналогов в России и Европе, разве что в Китае. «То есть это мега-мега проект, развлечение и спорт для Москвы и для всей страны», ― пояснил он.

Спорткомплекс «Олимпийский» построили в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он использовался не только для проведения соревнований, но и был крупнейшей в городе концертной площадкой. В разные годы на ней выступали Black Sabbath, «Кино», Depeche Mode, Kiss, Земфира, Селена Гомес, Стинг, Бьорк, Бейонсе и Пинк.

В 2019 году «Олимпийский» закрыли на реконструкцию, которую изначально планировали завершить в 2023 голу. В ходе реконструкции в «Олимпийском» собираются открыть новый концертный зал, многозальный кинотеатр, центр экстремального спорта, оздоровительный центр, гимнастический зал и ряд других объектов.

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