Сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером продлили на второй сезон

Paramount+ продлил на второй сезон шпионский триллер «Агентство». Об этом сообщает Variety.

По данным Paramount и VideoAmp, первый эпизод шоу собрал 5,1 млн зрителей по всему миру. По данным телеканала, это делает его самым просматриваемым новым сериалом Showtime за всю историю.

«Успех „Агентства“ — это доказательство того, что наш новый проект на Showtime способен вывести Paramount+ на новый этап роста. Это достижение — свидетельство творческой мощи команды под руководством Джорджа Клуни, Джеза Баттерворта, Джо Райта и Дэвида Глассера и нашего невероятного актерского состава», — сказал гендиректор Paramount Global Крис МакКарти.

«Агентство» стало ремейком французского шоу «Бюро». Его сюжет рассказывает о Марсианине, тайном агенте ЦРУ, которому приказано оставить жизнь под прикрытием и вернуться в лондонский отдел.

Когда любовь, которую он покинул, появляется вновь, романтические отношения разгораются с новой силой. Его карьера, его настоящая личность и его миссия сталкиваются с его сердцем, втягивая их обоих в смертельную игру международных интриг и шпионажа.