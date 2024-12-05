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СМИ: Паапу Эссьеду рассматривается на роль Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

Сегодня в 08:57
Фото: Dave Benett/Getty Images

HBO рассматривает Паапу Эссьеду («Банды Лондона», «Род мужской») на роль Северуса Снейпа в грядущем сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что пока официального предложения актеру не поступало. При этом THR пишет, что Эссьеду предложили эту роль, но неясно, начались ли переговоры всерьез.

В восьми фильмах о Гарри Поттере от Warner Bros. Северуса Снейпа сыграл покойный Алан Рикман. Ожидается, что в сериале этот персонаж будет антагонистом.

© Фото: Warner Bros.

Представитель HBO недавно высказался о слухах насчет кастинга: «Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет множество слухов и домыслов. Пока мы находимся на стадии пре-продакшена, мы будем подтверждать детали только по мере заключения сделок».

В начале сентября HBO объявил кастинг на роли главных звезд. «Мы стремимся к инклюзивному и разнообразному кастингу. Для каждой роли, пожалуйста, представляйте квалифицированных исполнителей, независимо от этнической принадлежности, пола, инвалидности, расы, сексуальной ориентации и гендерной идентичности», — говорится в объявлении.

На данный момент ни один актер официально не утвержден на роль в сериале «Гарри Поттер», премьера которого запланирована на 2027 год. Ранее СМИ сообщили, что Марк Райлэнс, известный по фильмам «Шпионский мост» и «Большой и добрый великан», может сыграть профессора Дамблдора.

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