Создатель «Секса в большом городе» Даррен Стар снимет сериал о пяти секретаршах

Американский продюсер и сценарист Даррен Стар, известный по сериалам «Секс в большом городе» и «Эмили в Париже», экранизирует дебютный роман кинематографистки Элейн Голдсмит-Томас «Восхождение на каблуках». Об этом сообщил Deadline.

Стар и Голсмит-Томас вместе напишут сценарий шоу и станут его исполнительными продюсерами. Проект разработают для Universal Television. В центре истории окажутся пять амбициозных секретарш, которые прокладывают себе путь в Голливуде 80-х годов.

Согласно описанию, сериал расскажет, как женщины в преимущественно мужском мире меняются и становятся похожи на своих начальников-монстров. В основу романа, как утверждается, лег собственный опыт Голдсмит-Томас в агентстве, представлявшим интересы таких звезд ка Джулия Робертс и Мадонна.

«Я в восторге от сотрудничества с Дарреном Старом и Universal Television и возможности дать жизнь этим сложным, ярким женщинам, которые отказывались оставаться в стороне или молчать», — прокомментировала Голдсмит-Томас.

Стар добавил, что нашел роман коллеги «захватывающим». «Это дерзкое и непристойное дитя любви „Безумцев“ и „Секса в большом городе“», — охарактеризовал произведение телепродюсер.

«Я с нетерпением жду, когда зрители по всему миру встретятся с этим неукротимым ансамблем женских персонажей, которые нарушили все правила, чтобы создать свои собственные», — подчеркнул он.

Элейн Голдсмит-Томас была старшим вице-президентом в таких значимых американских компаниях как William Morris Agency и International Creative Management. Она выступала продюсером таких фильмов как «Госпожа горничная» и «Улыбка Моны Лизы». Сейчас она — партнер-продюсер Дженнифер Лопес, работающая над картинами с участием актрисы и певицы, такими как «Мать».