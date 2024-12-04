Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились в трейлере нового реалити-шоу

Героини популярного реалити-шоу 2000-х «Простая жизнь» Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились в трейлере нового проекта. Он выйдет 12 декабря на стриминговом сервисе Peacock.

В шоу «Пэрис и Николь: На бис» телезвезды попытаются создать собственную оперу на основе придуманной ими много лет песенки «Sanasa». Сделать это девушкам будет непросто, учитывая «нехватку музыкальной проницательности и общих знаний об искусстве», говорится в ролике.

Хилтон и Ричи отправятся за вдохновением в Арканзас. Им предстоит вспомнить свое прошлое и пережить «незабываемое приключение», которое, судя по всему, закончится масштабным выступлением.