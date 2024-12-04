Эми Адамс призналась, что хотела бы сыграть пиарщицу певицы Тейлор Свифт

Американская актриса Эми Адамс, известная по фильмам «Зачарованная» и «Прибытие», хотела бы сыграть пиарщицу певицы Тейлор Свифт. Об этом она заявила на шоу Джимми Фэллона.
Адамс прокомментировала высказывания фанатов Свифт о том, что она — идеальная кандидатка на роль Три Пэйн. У актрисы, как и у пиар-специалистки, ярко-рыжие волосы.
«Это было бы потрясающе. Это было бы так весело. Если это приблизит меня к Тейлор, тогда я согласна», — отреагировала Адамс на идею сыграть Пэйн.
Актриса отметила, что ей всегда нравилась музыка Свифт. Адамс даже посетила концерт певицы в рамках гастрольного тура «The Eras». После этого она стала настоящей «свифти» (так себя называют фанаты Свифт — Прим. ред.).
«Я была, ну, нормальной, а потом внезапно стала кричать „Я куплю все браслеты дружбы!“. И я подумала, да кто я вообще?» — призналась артистка.
Адамс рассказала, что однажды на вечеринке пела в караоке вместе со Свифт. «Мы спели „What’s Going On“, и я пела немного громко. Уверена, все думали „Эми, заткнись. Мы хотим послушать Тейлор“», — вспомнила она.