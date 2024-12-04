В Германии на аукцион выставили полностью белую картину без какого‑либо рисунка

На аукцион Ketterer в немецком городе Мюнхене выставили картину американского художника-минималиста Роберта Раймана. На ней не изображено буквально ничего, сообщил сайт организации.

Работу «General 52» x 52«», представляющую собой покрытый белой эмалью холст, рассчитывают продать за 1-1,5 млн евро. Картина была создана в 1970 году как часть серии , написанной в том же стиле.

По мнению аукционного дома, именно это полотно отражает суть творчества Раймана: белое, серийное, квадратное, аналитическое, с идеально просчитанной концептуальностью.