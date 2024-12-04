В Германии на аукцион выставили полностью белую картину без какого‑либо рисунка

Вчера / 21:46
«Мне нужна помощь»: подросток, сыгравший бога хитрости в сериале «Локи», живет на улице
Сегодня / 02:06
Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились в трейлере нового реалити-шоу
Сегодня / 01:22
Эми Адамс призналась, что хотела бы сыграть пиарщицу певицы Тейлор Свифт
Вчера / 23:45
Бритни Спирс переедет в Мексику, чтобы спастись от папарацци
Вчера / 22:48
Николас Холт появился в тизере «Безмолвного братства»
Вчера / 22:46
В России заблокировали популярные сайты с аниме
Вчера / 21:52
Гильермо дель Торо выпустит режиссерскую версию «Аллеи кошмаров»
Вчера / 21:26
Рэйф Файнс хотел бы, чтобы Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» сыграл Киллиан Мерфи
Вчера / 20:28
Стартовали съемки второго сезона «Фоллаута»
Вчера / 20:10
В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу. Его крики приняли за голоса призраков
Вчера / 20:04
Джон Сина и Эрик Андре снимутся в комедии «Младший брат»
Вчера / 19:19
В Намибии впервые избрали президентом женщину
Вчера / 19:17
NYT назвал лучшие фильмы года
Вчера / 18:30
Том-ям стал объектом нематериального наследия ЮНЕСКО
Вчера / 18:19
Юру Борисова номинировали на премию Spirit Awards за роль в фильме «Анора»
Вчера / 18:16
Сериал «Соперники» с Дэвидом Теннантом продлили на второй сезон
Вчера / 17:31
В Западной Сибири идет снег с микропластиком
Вчера / 17:20
Spotify подвел итоги 2024 года. Тейлор Свифт вновь стала самой популярной исполнительницей
Вчера / 17:16
66% убийств россиянок связаны с домашним насилием, 93% пострадали от рук партнера
Вчера / 16:22
Россиянка вернулась из Таиланда с крокодильей головой
Вчера / 15:55
Джеймс Ганн написал сценарий мультсериала «Монстры-коммандос» за несколько недель
Вчера / 15:47
Геймеры больше смотрят игровые видео, чем играют сами
Вчера / 15:44
Первый в России винный город откроется в Геленджике весной
Вчера / 15:10
Следующим фильмом Паоло Соррентино станет драма «La grazia»
Вчера / 15:08
Арми Хаммер появился в роли Кена-каннибала в клипе Джорджи Лихи
Вчера / 14:00
«МТС Лейбл» проведет кастинг среди музыкантов-выпускников курса от групп IOWA, Jane Air и Settlers
Вчера / 13:56
Новые станции Троицкой линии откроют 25 декабря
Вчера / 13:55
В ближайшие 4 года доходы работников музыкальной индустрии могут сократиться на четверть из‑за ИИ
Вчера / 13:24
Вышел трейлер драмы «Girls Will Be Girls», призера «Сандэнса»
Вчера / 13:23
Лейблы предложили запретить монетизировать ИИ-каверы. ИТ-компании против
Вчера / 13:09
Бейонсе стала величайшей поп-звездой XXI века по версии Billboard
Вчера / 12:26
Американский «Храм Сатаны» признали нежелательной организацией в России
Вчера / 11:39
Арктический лед может полностью растаять уже через несколько лет
Вчера / 11:07
Суд запретил выплачивать Илону Маску премию в 56 млрд долларов от Tesla
Вчера / 09:56
HBO перенес «Гарри Поттера» и назвал дату выхода продолжения «Белого лотоса» и «Эйфории»

В Германии на аукцион выставили полностью белую картину без какого‑либо рисунка

Сегодня в 00:27
Фото: Ketterer Kunst

На аукцион Ketterer в немецком городе Мюнхене выставили картину американского художника-минималиста Роберта Раймана. На ней не изображено буквально ничего, сообщил сайт организации.

Работу «General 52» x 52«», представляющую собой покрытый белой эмалью холст, рассчитывают продать за 1-1,5 млн евро. Картина была создана в 1970 году как часть серии , написанной в том же стиле.

По мнению аукционного дома, именно это полотно отражает суть творчества Раймана: белое, серийное, квадратное, аналитическое, с идеально просчитанной концептуальностью.

Роберт Райман родился в 1930 году в Нэшвилле. Его карьера как художника развивалась в 50-х годов. Он работал в жанрах минимализма и абстрактного экспрессионизма, используя минимальные живописные средства. Художник хотел, чтобы зрители обращали внимание в его картинах на текстуру и детали.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами