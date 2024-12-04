Николас Холт появился в тизере «Безмолвного братства»

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На ютуб-канале Vertical опубликовали тизер фильма «Безмолвное братство», главные роли в котором исполнили Джуд Лоу («Искусственный интеллект», «Отпуск по обмену») и Николас Холт («Ренфилд», «Толкин»).

Лента выйдет в кинопрокат 6 декабря. Она расскажет, как ветеран ФБР Тери Хаск обнаружил на северо-западе Тихого океана группу белых националистов, лидером которой выступает харизматичный Роберт Джей Мэттьюз.

Роль Хаска в картине досталась Лоу. Холт же предстал в образе Мэттьюза, чей персонаж основан на реальном лице. О последнем рассказывалось в книге «Безмолвное братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта — она вышла в 1989 году.

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, а затем на фестивале в Торонто. Ее сценарий написал Зак Бейлин. Лоу выступил сопродюсером киноадаптации. Режиссером стал Джастин Курцель.

В актерский состав ленты вошли Тай Шеридан («Первому игроку приготовиться»), Джерни Смоллетт («Настоящая кровь»), Элисон Оливер («Разговоры с друзья») и Марк Марон («Блеск»).