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В России заблокировали популярные сайты с аниме

Сегодня в 22:46
Кадр из аниме "Атака титанов". Фото: Toho Company

В России наблюдаются сбои в работе популярных сайтов для просмотра аниме ― Jut.su, YummyAnime, Animedia Online и Anime Go. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.su. На проблемы с доступом жалуются и пользователи в соцсетях.

Jut.su был появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Блокировкой ситуацию объяснили также представители Anime Go и Animedia Online.

«Наш, а также целый список других популярных сайтов, заблокированы на территории России. Разбираемся в вопросе», — написали создатели Animedia Online.

В YummyAnime сказали, что сайт «недоступен из‑за блокировки в определенных странах». «Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему, и как можно скорее снять блокировку», ― добавили там.

Официально причины ограничений не сообщаются. В 2021 году районные суды Петербурга блокировали отдельные аниме на сайтах jut.su, Yummy Anime и Anime Go.

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