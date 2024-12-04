В России заблокировали популярные сайты с аниме

В России наблюдаются сбои в работе популярных сайтов для просмотра аниме ― Jut.su, YummyAnime, Animedia Online и Anime Go. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.su. На проблемы с доступом жалуются и пользователи в соцсетях.

Jut.su был появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Блокировкой ситуацию объяснили также представители Anime Go и Animedia Online.

«Наш, а также целый список других популярных сайтов, заблокированы на территории России. Разбираемся в вопросе», — написали создатели Animedia Online.

В YummyAnime сказали, что сайт «недоступен из‑за блокировки в определенных странах». «Мы работаем над тем, чтобы решить эту проблему, и как можно скорее снять блокировку», ― добавили там.