Рэйф Файнс хотел бы, чтобы Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» сыграл Киллиан Мерфи

Британский актер Рэйф Файнс признался, что хотел бы увидеть в роли Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» ирландского актера Киллиана Мерфи. Об этом написал Deadline.

По словам Файнса, он бы полностью поддержал кандидатуру Мерфи на роль. «Киллиан — фантастический актер. Это прекрасное предложение», — подчеркнул он.

Рассматривается ли Мерфи в действительности на роль главного злодея в будущем телешоу, неизвестно. Сам актер также не давал никаких комментариев о том, хотел бы он участвовать в проекте.

Новая экранизация романов Джоан Роулинг выйдет в 2027 году. В данный момент создатели сериала проводят кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы.