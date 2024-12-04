Гильермо дель Торо выпустит режиссерскую версию «Аллеи кошмаров»

Гильермо дель Торо работает над черно-белой расширенной версией «Аллеи кошмаров». Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Bluesky.

«Аллея кошмаров» ― триллер в жанре нуар, основанный на романе Уилльяма Линдсея Грешема. В главных ролях ― Брэдли Купер, Руни Мара, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и Тони Коллетт. Действие картины разворачивается в 1940-х годах в Нью-Йорке. Харизматичный, но неудачливый менталист объединяется с ясновидящей, чтобы обмануть богатого магната.

В декабре 2021 года фильм вышел в цвете и с хронометражом 150 минут. В ограниченный прокат позже пустили и черно-белую версию. Оператор Дэн Лаустсен говорил, что при съемках команда думала сразу об обоих версиях, а он использовал классическое освещение, чтобы отдать дань мастерам кинематографии.

«Аллея кошмаров» провалилась в прокате ― при бюджете в 60 млн долларов она собрала чуть менее 40 млн. В интервью «Афише Daily» Гильермо Дель Торо объяснил плохие сборы пандемией и тем, что «взрослые фильмы сейчас не в чести».