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«Мне нужна помощь»: подросток, сыгравший бога хитрости в сериале «Локи», живет на улице

Сегодня в 21:46
Фото: Marvel Studios

17-летний Джек Вил из Лондона, который сыграл ребенка Локи в первом сезоне одноименного сериала Marvel, рассказал в тиктоке, что он теперь бездомный, и попросил помощи.

«Привет. Я известный актер, мне 17 лет, и я бездомный. Вы можете знать меня по фильмам „Локи“, „Конец света“ и другим, где я сыграл важные роли. Я мало рассказывал о том, что происходило в моей жизни, но, думаю, настало время открыть правду», — сказал он в опубликованном видео.

По словам Вила, дома он подвергался насилию: физическому, эмоциональному и другому. Он отметил, что у него были и остаются проблемы с психическим здоровьем: «У меня аутизм, СДВГ, я прохожу обследование на биполярное расстройство и психоз».

Актер заявил, что он ушел из дома и теперь ему некуда идти. По его словам, социальные службы отказываются ему помочь, и он в отчаянии: «Я ночую на улицах. Сейчас я сплю в трейлере, в котором разбиты окна, он небезопасен и находится в двух часах езды от моей работы, поэтому я с трудом добираюсь до нее каждый день. Это трудно. Жизнь трудна. В данный момент у меня нет ничего другого. Я на коленях умоляю вас, ребята, поделиться этим, сделать что‑нибудь, распространить информацию о том, как правительство обращается с детьми».

После того как видео завирусилось в сети, Вил рассказал, что ему позвонили из соцслужбы и сообщили, что хотят встретиться с ним, чтобы в перспективе устроить его в приемную семью, обеспечить поддержку и жилье.

Он обрадовался и поблагодарил своих подписчиков: «Я не знаю, что вы, ребята, сделали, но это вышло наружу и очень, очень помогло мне. Теперь они начинают действовать. Они действительно что‑то делают».

Однако встреча с муниципалитетом прошла не так, как он рассчитывал. «Мне 17 лет, и я бездомный. Я пришел на встречу, и мне сказали, что я должен снова стать бездомным или вернуться домой, чего я не могу сделать, пока они не найдут мне приемную семью, что может занять некоторое время. Они говорят мне о нескольких днях, а на самом деле это, скорее всего, недели, потому что они врут, так что мне придется остаться бездомным», — сказал он в новом видео.

По словам Вила, он попал под действие статьи 20 Закона Англии о детях 1989 года, которая позволяет местным властям предоставлять жилье нуждающимся детям. Несмотря на то, что он якобы предоставил доказательства того, что его жизненная ситуация дома небезопасна и нестабильна, Вил заявил, что ему отказали.

«Так что я не знаю, что делать. Это еще один призыв о помощи. У меня была надежда, но они опять ничего не делают. Они хотят отдать меня в приемную семью, а пока я вынужден оставаться на улице», — продолжил он. Вил также отметил, что записал свою встречу с советом Ислингтона. «Совет Ислингтона, я обращаюсь к вам напрямую, потому что это смешно», — добавил Вил.

В тиктоке пользователи поддерживают актера, предлагают ему свое жилье, обещают распространить ролики и советуют открыть сбор средств, чтобы он мог оплатить жилье. Вот что они пишут:

  • «Сейчас я не в Лондоне, но у меня есть квартира, которая сейчас свободна на некоторое время. Пожалуйста, свяжитесь со мной».
  • «У меня сердце разрывается от того, что с тобой так обращаются. Ты потрясающий парень, ты сильный, и тебя любят».
  • «Я очень надеюсь, что вы сможете найти безопасное место и жильё. Мне очень жаль, что вы сейчас проходите через это».
  • «Они тянут время, чтобы тебе исполнилось 18, а они ничего не сделали».
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