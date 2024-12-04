В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу. Его крики приняли за голоса призраков

Китаец упал в заброшенный колодец в Таиланде и провел там три дня. Местные жители приняли его крики за голоса призраков и боялись проверить их источник, сообщает South China Morning Post.

В конце ноября полиция в тайской провинции Так, недалеко от границы с Мьянмой, получила сообщение от обеспокоенных жителей деревни. Они рассказали о странных криках, доносящихся из леса поблизости.

По словам местных, крики появились три дня назад, а ночью становились более громкими. Приняв их за голоса приведений, люди боялись выходить на улицу после наступления темноты.

Правоохранители и спасатели прибыли в лес, чтобы исследовать источник звука. Они стали подзывать к себе ― и услышали голос в ответ. Направившись на зов, они обнаружили китайца, застрявшего на глубине пересохшего колодца глубиной 12 метров.

Мужчина был слаб, с переломом левого запястья, сотрясением мозга и ушибами по всему телу. Его достали из колодца и доставили в больницу. Через переводчика 22-летний Лю Чуаньи рассказал, что провел в колодце три дня и три ночи без еды и воды. Чтобы сберечь силы, он звал на помощь лишь один раз в час.