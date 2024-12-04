Стартовали съемки второго сезона «Фоллаута»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Фоллаут» по мотивам одноименной игры. Об этом рассказал актер Уолтон Гоггинс.

Он опубликовал в соцсетях фотографию крупным планом, на которой видно, как команда протезистов наносит ему на лицо грим гуля.

«Снова в седле. Черт возьми, как приятно снова влезть в эту шкуру. Я делаю это дерьмо из любви к игре», — подписал он снимок.

Во время промо первого сезона сериала Гоггинс рассказал, что на создание протезов для гуля ушло около девяти месяцев. В первый раз на перевоплощение в персонаж команда затратила пять часов. Спустя некоторое время художнику по спецэффектам Гарберу удалось сократить это время до часа и сорока пяти минут.