Джон Сина и Эрик Андре снимутся в комедии «Младший брат»

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Американские актеры Джон Сина («Миротворец», «Форсаж 10») и Эрик Андре («Очень плохие девчонки» , «Две девицы на мели») снимутся в комедии «Младший брат», которую выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о знаменитом агенте по недвижимости, чей тщательно выстроенный мир рушится после внезапного появления эксцентричного младшего брата. Сценарий ленты напишут Джаррад Пол и Эндрю Могел.

Для Сины и Андре будущая картина станет уже не первым совместным проектом. Ранее артисты работали вместе над одним из эпизодов пятого сезона «Шоу Эрика Андре».

Продюсерами «Младшего брата» выступят Дэвид Бернад и Рубен Фляйшер. Когда начнутся съемки комедии и когда она выйдет на экраны, пока неясно.