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В Намибии впервые избрали президентом женщину

Сегодня в 19:19
Фото: SOPA Images/Getty Images

Президентом Намибии впервые стала женщина — 72-летняя Нетумбо Нанди-Ндайтва, вице-председатель партии SWAPO (Народная организация Юго-Западной Африки). Об этом сообщил намибийский ЦИК.

Нанди-Ндайтва набрала 58,07% голосов избирателей. Ее поддержали более 638 тыс. человек. Это позволило политику опередить остальных кандидатов, их было 14, и все они — мужчины.

Нанди-Ндайтва отметила, что «народ Намибии проголосовал за мир и стабильность». Ближайший соперник женщины в президентской гонке, Итула Пандулени Филемон Банго, набрал более чем в два раза меньше голосов.

Нетумбо Нанди-Ндайтва училась в 70-х в СССР. Еще до этого она сотрудничала с членами СВАПО, работавшими в изгнании в ходе войны Намибии за независимость от ЮАР. В 80-х Нанди-Ндайтва также училась в Великобритании.

С 1990 года политик была членом Национальной ассамблеи Намибии. Она работала в разные годы замминистра международных отношений, министром информации и телерадиовещания, министром окружающей среды и туризма. В 2015 году Нанди-Ндайтва стала заместителем премьер-министра. В феврале 2024 года ее назначили вице-президентом страны. В должность президента она вступит 21 марта 2025 года.

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