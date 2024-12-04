В Намибии впервые избрали президентом женщину

Президентом Намибии впервые стала женщина — 72-летняя Нетумбо Нанди-Ндайтва, вице-председатель партии SWAPO (Народная организация Юго-Западной Африки). Об этом сообщил намибийский ЦИК.
Нанди-Ндайтва набрала 58,07% голосов избирателей. Ее поддержали более 638 тыс. человек. Это позволило политику опередить остальных кандидатов, их было 14, и все они — мужчины.
Нанди-Ндайтва отметила, что «народ Намибии проголосовал за мир и стабильность». Ближайший соперник женщины в президентской гонке, Итула Пандулени Филемон Банго, набрал более чем в два раза меньше голосов.
Нетумбо Нанди-Ндайтва училась в 70-х в СССР. Еще до этого она сотрудничала с членами СВАПО, работавшими в изгнании в ходе войны Намибии за независимость от ЮАР. В 80-х Нанди-Ндайтва также училась в Великобритании.
С 1990 года политик была членом Национальной ассамблеи Намибии. Она работала в разные годы замминистра международных отношений, министром информации и телерадиовещания, министром окружающей среды и туризма. В 2015 году Нанди-Ндайтва стала заместителем премьер-министра. В феврале 2024 года ее назначили вице-президентом страны. В должность президента она вступит 21 марта 2025 года.