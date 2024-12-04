NYT назвал лучшие фильмы года

Кинокритики The New York Times Манола Дарджис и Алисса Уилкинсон составили личные топ-10 лучших фильмов 2024 года.
В их списках есть лишь одно совпадение ― драма о беженцах на белорусско-польской границе «Зеленая граница» польской режиссерки Агнешки Холланд. Дарджис на второе место поставила не фильм, а несколько видеоработ Эрни Гера с его выставки в Нью-Йоркском музее современного искусства. Уилкинсон отметила среди прочих «Анору» с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.
Топ-10 Дарджис:
1. «Все, что нам кажется светом» Паял Кападии
2. «Эрни Гер. Механическая магия». Ретроспектива в MoMA
3. «Настоящая боль» Джесси Айзенберга
4. «Не ждите слишком много от конца света» Раду Жуде
5. «Дагомея» Мати Дьоп
6. «Портреты призраков» Клебера Мендонсы Фильу
7. «Фуриоса: хроники безумного Макса» Джорджа Миллера
8. «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы
9. «Зеленая граница» Агнешки Холланд
10. «Здесь» Баса Девоса
Топ-10 Уилкинсон:
1. «Мальчишки из „Никеля“» РаМелла Росса
2. «Ино» Гэри Хастуита
3. «Анора» Шона Бейкера
4. «Саундтрек к государственному перевороту» Йохана Гримонпреза
5. «Зло не существует» Рюсукэ Хамагути
6. «Планета Джанет» Энни Бейкер
7. «Зеленая граница» Агнешки Холланд
8. «Хорошенькая» Индии Дональдсон
9. «Ibelin: Невероятная жизнь геймера» Бенджамина Ри
10. «Союз» Бретт Стори и Стивена Маинга
Ранее с лучшим фильмом года определился и Нью-йоркский круг кинокритиков. По их мнению, этого звания достоин «Бруталист» Брейди Корбета.