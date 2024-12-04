NYT назвал лучшие фильмы года

В их списках есть лишь одно совпадение ― драма о беженцах на белорусско-польской границе «Зеленая граница» польской режиссерки Агнешки Холланд. Дарджис на второе место поставила не фильм, а несколько видеоработ Эрни Гера с его выставки в Нью-Йоркском музее современного искусства. Уилкинсон отметила среди прочих «Анору» с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.