Том-ям стал объектом нематериального наследия ЮНЕСКО

Тайский традиционный суп том-ям-кунг внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

По ее словам, том-ям-кунг отражает образ жизни тайского народа, в частности его любовь к природе и хорошее физическое и психологическое здоровье. Она пояснила, что название супа происходит от трех слов ― «вареный», «креветка» и «вода».

Том-ям-кунг ― традиционный суп фермерских общин из центрального Таиланда. Там его готовят из местных продуктов ― креветок, лемонграсса, лайма, перца чили, рыбного соуса и других.

«Мудрость приготовления том-ям-кунга постоянно передается из поколения в поколение», ― отметила министр. Она добавила, что сейчас суп встречается в разных интерпретациях и в других регионах мира, а для Таиланда он стал «мягкой силой» в распространении культуры страны.