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Юру Борисова номинировали на премию Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

Сегодня в 18:19
Фото: FilmNation Entertainment

Юра Борисов получил номинацию на премию Spirit Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора» Шона Бейкера.

За эту награду также поборются Карен Карагулян («Анора»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Джоан Чэнь («Диди»), Даниель Дедуайлер («Уроки фортепиано»), Кани Кусрути («Girls Will Be Girls»), Бриджет Ланди-Пейн («Я видел свечение телевизора»), Кларенс Маклин («Sing Sing») и Адам Пирсон («Другой человек»).

Больше всего номинаций на Spirit Awards получили фильмы «Анора» и «Я видел свечение телевизора» — по шесть.

Ленту о сыне русского олигарха и молодой стриптизерше с узбекскими корнями из Бруклина выделили в таких категориях, как «Лучший полнометражный фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Премия продюсеров». «Я видел свечение телевизора» отметили в этих же номинациях.

В мае этого года «Анора» выиграла главный приз фестиваля в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь». Жюри оценило картину выше «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы и «Партенопы» Паоло Соррентино.

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