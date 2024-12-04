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«ГЭС-2» отмечает трехлетие концертом-променадом от Романа Пархоменко

Сегодня в 09:00
Фото: Дом культуры «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» отмечает трехлетие. По этому случаю 4 декабря в пространстве проведут концерт-променад, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе культурного центра.

В 20.00 композитор Роман Пархоменко представит аудиовизуальную электроакустическую мессу под названием «Missa Statis». Она развернется в шести точках «ГЭС-2».

Проект, по словам создателей, «исследует функциональные, пространственные и текстурные метаморфозы Болотной набережной — от природного ландшафта до трамвайной городской электростанции и Дома культуры».

Концерт-променад продлится час. Он создан специально к дню рождения культурного центра.

«Наблюдать, исследовать, создавать или делиться — любое из этих действий предполагает открытый диалог с командой „ГЭС-2“ и приглашенными художниками, возможность поучаствовать в культурном производстве. События, которые пройдут в „ГЭС-2“ в декабре этого года, как и все прошедшие и предстоящие, предлагают посетителю выбрать свой способ взаимодействия с современной культурой»
Артем Бондаревский
Гендиректор фонда V-A-C и «ГЭС-2»

Помимо концерта-променада, в декабре гостей «ГЭС-2» ждут три новые выставки, посвященные видеоарту, паранаучным практикам духовности и творчеству как «генератору счастливых случайностей». Они откроются 12 декабря.

Роман Пархоменко — участник программы художественных резиденций «ГЭС-2». Он известен как автор камерной, симфонической и электроакустической музыки. Пархоменко пишет музыку для кино, театра и мультимедийных проектов. Он — основатель Synesthesia Lab, создатель оперы «Погружение» и лауреат множества конкурсов.

«Афиша Daily» вспомнила, что происходило в «ГЭС-2» с момента его открытия, и выбрала десять самых ярких проектов. Среди них — «Настройки», новогодний спектакль «Дело техники» и хореографический перформанс «Дөр».

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