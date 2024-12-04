«ГЭС-2» отмечает трехлетие концертом-променадом от Романа Пархоменко

Дом культуры «ГЭС-2» отмечает трехлетие. По этому случаю 4 декабря в пространстве проведут концерт-променад, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе культурного центра.
В 20.00 композитор Роман Пархоменко представит аудиовизуальную электроакустическую мессу под названием «Missa Statis». Она развернется в шести точках «ГЭС-2».
Проект, по словам создателей, «исследует функциональные, пространственные и текстурные метаморфозы Болотной набережной — от природного ландшафта до трамвайной городской электростанции и Дома культуры».
Концерт-променад продлится час. Он создан специально к дню рождения культурного центра.
Помимо концерта-променада, в декабре гостей «ГЭС-2» ждут три новые выставки, посвященные видеоарту, паранаучным практикам духовности и творчеству как «генератору счастливых случайностей». Они откроются 12 декабря.
Роман Пархоменко — участник программы художественных резиденций «ГЭС-2». Он известен как автор камерной, симфонической и электроакустической музыки. Пархоменко пишет музыку для кино, театра и мультимедийных проектов. Он — основатель Synesthesia Lab, создатель оперы «Погружение» и лауреат множества конкурсов.
«Афиша Daily» вспомнила, что происходило в «ГЭС-2» с момента его открытия, и выбрала десять самых ярких проектов. Среди них — «Настройки», новогодний спектакль «Дело техники» и хореографический перформанс «Дөр».