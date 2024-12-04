«ГЭС-2» отмечает трехлетие концертом-променадом от Романа Пархоменко

«Наблюдать, исследовать, создавать или делиться — любое из этих действий предполагает открытый диалог с командой „ГЭС-2“ и приглашенными художниками, возможность поучаствовать в культурном производстве. События, которые пройдут в „ГЭС-2“ в декабре этого года, как и все прошедшие и предстоящие, предлагают посетителю выбрать свой способ взаимодействия с современной культурой»



Артем Бондаревский Гендиректор фонда V-A-C и «ГЭС-2»