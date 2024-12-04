Сериал «Соперники» с Дэвидом Теннантом продлили на второй сезон

Disney+ продлил на второй сезон сериал «Соперники» («Rivals») — экранизацию одноименного романа Джилли Купер 1988 года. Об этом сообщает Variety.

В сериале рассказывается о жителях вымышленной деревни Ратшир, где они регулярно ссорятся, флиртуют и прелюбодействуют. В первом сезоне Руперт Кэмпбелл-Блэк наконец-то поддался своим чувствам к дочери друга, которая на 16 лет его младше.

Сериал продюсирует инди-компания Доминика Тредуэлл-Коллинза Happy Prince. Тредуэлл-Коллинз также выступает оператором и сценаристом вместе с Лорой Уэйд. Кресло ведущего режиссера занял Эллиот Хегарти («Тед Лассо»).

Главные роли в «Соперниках» исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), Эйдан Тернер («Быть человеком», трилогия «Хоббит»), Кэтрин Паркинсон («Компьютерщики») и Дэнни Дайер («Фанаты»).

Ранее Теннант рассказал, что ему «очень повезло» стать частью сериала, несмотря на то, что он согласился на роль Тони Баддингема только по просьбе своей жены Джорджии.