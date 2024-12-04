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Сериал «Соперники» с Дэвидом Теннантом продлили на второй сезон

Сегодня в 18:16
Фото: Disney+

Disney+ продлил на второй сезон сериал «Соперники» («Rivals») — экранизацию одноименного романа Джилли Купер 1988 года. Об этом сообщает Variety.

В сериале рассказывается о жителях вымышленной деревни Ратшир, где они регулярно ссорятся, флиртуют и прелюбодействуют. В первом сезоне Руперт Кэмпбелл-Блэк наконец-то поддался своим чувствам к дочери друга, которая на 16 лет его младше.

Сериал продюсирует инди-компания Доминика Тредуэлл-Коллинза Happy Prince. Тредуэлл-Коллинз также выступает оператором и сценаристом вместе с Лорой Уэйд. Кресло ведущего режиссера занял Эллиот Хегарти («Тед Лассо»).

Главные роли в «Соперниках» исполнили Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), Эйдан Тернер («Быть человеком», трилогия «Хоббит»), Кэтрин Паркинсон («Компьютерщики») и Дэнни Дайер («Фанаты»).

Ранее Теннант рассказал, что ему «очень повезло» стать частью сериала, несмотря на то, что он согласился на роль Тони Баддингема только по просьбе своей жены Джорджии.

«Со мной случалось несколько раз, когда я оказывался в чем‑то, что становилось больше, чем оно есть, и превращалось в своего рода публичный разговор не только о самом произведении, но и о том, какие последствия это может иметь для общества», — сказал он.

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