В Западной Сибири идет снег с микропластиком

Частицы микропластика есть в снеге даже из отдаленных мест Западной Сибири. Это выяснили ученые из Томского государственного университета. Их исследование опубликовано в журнале Environmental Pollution.

Ученые провели анализ осажденного снега на огромной территории Западной Сибири ― от Алтайских гор до полярного круга. В пробах, которые брали вдали от городов, обнаружили двенадцать типов пластиковых полимеров.

Самым распространенным оказался полиэтилентерефталат (ПЭТ) — 31% от всех микрочастиц. Полиамид (ПА), полиэтилен (ПЭ) и поликарбонат (ПК) составили почти по 12%, а полипропилен (ПП) — 9,5%. Примерно по 4,8% приходится на полистирол (ПС), полибутадиен (ПБД), полиэфируретан (ПЭУР) и полихлоропреновый каучук (ХР).

«Больше всего мы обнаружили частиц вискозы и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в виде волокон. Эти полимеры используются в текстильной промышленности и активно используются в суровых климатических условиях. Например, синтетические ткани могут быть прочнее натуральных, они более влагостойкие, а также лучше сохраняют тепло. ПЭТ идет на текстиль, а ПА в четыре-пять раз прочнее шерсти и в 10 раз более устойчив к истиранию, чем хлопок», ― пояснил участник исследования, аспирант Биологического института ТГУ Алексей Редникин.

Другую группу обнаруженных полимеров — ПЭ, ПП и ПС ― используют в качестве упаковочных материалов.

Концентрация микропластика была выше в южных регионах Западной Сибири, где больше городов. Однако корреляции с численностью и плотностью населения ученые не обнаружили.