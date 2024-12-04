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66% убийств россиянок связаны с домашним насилием, 93% пострадали от рук партнера

Сегодня в 17:16

Больше 60% убийство россиянок связаны с домашним насилием. 93% женщин погибли от рук своих партнеров. Об этом говорится в исследовании проекта «Алгоритм света», который запустил Консорциум женских неправительственных организаций.

Аналитики проекта изучили 15 343 судебных приговора 2022–2023 годов, вынесенных за «убийство», «убийство в состоянии аффекта» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — по этим статьям чаще всего проходят дела о домашнем насилии. Всего в них были обнаружены данные о 3436 женщинах.

По оценке проекта, 2284 женщины (66%) из этого числа стали жертвами домашнего насилия. В годы пандемии этот показатель вырос до 77%, а сейчас вернулся к прежнему значению. При этом в 93% абьюзерами становились любовные партнеры погибших.

Кроме того, в ходе исследования аналитики выяснили, что каждый месяц в 2022–2023 годах в России погибали минимум 95 женщин из‑за гендерного насилия — три женщины в день.

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Исследовательницы отметили, что, по данным статистики, с 2023 года число насильственных преступлений и количество погибших снижается: на 2% меньше убийств, на 6% меньше изнасилований и на 4% меньше случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в первые шесть месяцев 2024 года МВД зарегистрировало 15 600 насильственных преступлений — это на 6% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Несмотря на снижение числа преступлений в последние 13 лет, число убитых в результате домашнего насилия женщин остается стабильно высоким, обращают внимание в «Алгоритме света». По мнению аналитиков, это подчеркивает незащищенность россиянок.

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