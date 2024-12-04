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Россиянка вернулась из Таиланда с крокодильей головой

Сегодня в 16:22
Фото: «ФТС России»/Telegram

Туристка вернулась из Таиланда в Россию и попыталась ввезти крокодилью голову. О жуткой находке рассказали в Федеральной таможенной службе.

Необычный предмет обнаружили в сумке россиянки в аэропорту Новосибирска. Женщина пыталась пронести ее через «зеленый коридор», таможенники обратили внимание на странное изображение на экране аппарата для рентгена.

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Когда у владелицы спросили о необычном предмете, она пояснила, что приобрела голову хищника в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, но не знала о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов.

Памятную покупку у туристки изъяли и отправили на экспертизу. Исследователи подтвердили, что объект принадлежал крокодилу, и этот вид пресмыкающихся подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В итоге ведомство возбудило на россиянку два административных дела — о недекларировании товаров (часть 1 статьи 16.2 КоАП) и несоблюдении запретов и ограничений (статья 16.3 КоАП). Суд может назначить ей штраф и конфисковать голову.

В сентябре из Таиланда в Москву попытались ввезти несколько тысяч живых муравьев. По декларации в коробках должны были быть детские игрушки и печенье, но оказались пробирки с питательным раствором и 171 инкубатор с муравьями-капканчиками, муравьями-фуражирами, тропическими древоточцами и другими видами.

Чуть раньше балтийские таможенники задержали статую медведя в доспехах, которую местный предприниматель пытался вывезти в ОАЭ. Она сделана из различных частей животных, в том числе из шкуры бурого медведя, который находится под угрозой исчезновения.

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