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Первый в России винный город откроется в Геленджике весной

Сегодня в 15:44
Фото: Rodrigo Abreu/Unsplash

Весной 2025 года в Геленджике начнет работу первый в России винный город. Об этом «РБК Вино» рассказал руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.

Город, получивший название «Белый мыс», займет 40 тыс. квадратных метров. На них расположатся 20 заведений, винотека с самой большой коллекцией российского вина, дегустационные залы, интерактивный музей, посвященный отечественному виноделию, и другие объекты.

У каждого заведения будет уникальная концепция. К примеру, ресторан «Нового света» будет легким и веселым, а ресторан «Массандры» ― с отсылками к даче Чехова в Ялте. Два заведения в винном городе откроют в партнерстве с Аркадием Новиковым ― флагманский ресторан «Белый мыс» и городское кафе «Чайка кричала».

Помимо этого, в городе появятся несколько научных и околонаучных проектов. Одним из них станет лабораторный центр для дегустации и оценки вина. Компания Simple откроет учебный корпус, в котором разместят школу сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.

Архитектурным продолжением винного города станет набережная и яхтенный причал. А еще на территории планируют экспоцентр, ивент-холл и пятизальный кинотеатр.

Дизайн города будет далек от традиционных шато в стиле биотек. «Форма винного города абсолютно уникальна, так как она растет из геометрии самого пространства — выглядит так, будто течет вода, растет лоза винограда», ― отметил Левицкий.

По его словам, такой стиль позволит бережно отнестись к окружению и сохранить деревья. Будет даже культовое место, где сквозь здание растет столетнее дерево.

Идея создания винного города впервые появилась полтора года назад. Левицкого в проект пригласил Аркадий Новиков. Цели проекта ― развитие и поддержка российского виноделия. Организаторы хотят, чтобы российское вино «не стояло статично на полках».

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