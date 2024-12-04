Джеймс Ганн написал сценарий мультсериала «Монстры-коммандос» за несколько недель

Джеймс Ганн рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что написал сценарий для 7-серийного мультсериала «Монстры-коммандос» за несколько недель.
Режиссер отметил, что как раз в то время, когда он заканчивал работать над проектом, его взяли на должность соруководителя DC Studios.
По словам Ганна, работа над мультсериалом ощущалась как праздник, так как актерский состав был невероятный: «Взяться за проект такого масштаба, как „Супермен“, — это просто безумие. Это тяжело и напряженно. Но ребята из мультсериала проделали такую потрясающую работу, и актерский состав был просто невероятным.
Они просто продолжали присылать мне одну замечательную вещь за другой, но мне это тоже было небезразлично. Я действительно вникаю в суть того, что мне интересно. Конечно, я работал с актерами над записью всего, что было относительно простым делом. В конце концов, всего семь серий, и они не такие длинные. Итак, мы записали, как все делали всё сразу, и на это ушло не так уж много времени».
В центре сюжета «Монстров-коммандос» оказывается новый отряд самоубийц Аманды Уоллер, составленный уже не из людей, а из других удивительных существ. В команду под руководством Рика Флага-старшего (его сын возглавлял Отряд самоубийц) попали ученая-амфибия Нина, военный робот-андроид времен Второй мировой, Эрик Франкенштейн и его невеста, радиоактивный ученый Доктор Фосфор, а также Выдра (знакомая по «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна).