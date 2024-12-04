Джеймс Ганн написал сценарий мультсериала «Монстры-коммандос» за несколько недель

По словам Ганна, работа над мультсериалом ощущалась как праздник, так как актерский состав был невероятный: «Взяться за проект такого масштаба, как „Супермен“, — это просто безумие. Это тяжело и напряженно. Но ребята из мультсериала проделали такую потрясающую работу, и актерский состав был просто невероятным.

Они просто продолжали присылать мне одну замечательную вещь за другой, но мне это тоже было небезразлично. Я действительно вникаю в суть того, что мне интересно. Конечно, я работал с актерами над записью всего, что было относительно простым делом. В конце концов, всего семь серий, и они не такие длинные. Итак, мы записали, как все делали всё сразу, и на это ушло не так уж много времени».