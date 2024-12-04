Геймеры больше смотрят игровые видео, чем играют сами

Геймеры проводят больше времени за просмотром игровых видео на онлайн-платформах Twitch и YouTube, чем за непосредственно играми. Об этом рассказали исследователи компании Midia Research, пишет «Коммерсант».

По данным экспертов, в среднем пользователи посвящают играм около семи с половиной часов в неделю. При этом на просмотр роликов, связанных с геймингом, они тратят около восьми с половиной часов в неделю. Почти четверть геймеров и половина тех, кто совершает внутриигровые покупки, смотрят игровые видео не реже одного раза в месяц, следует из исследования.