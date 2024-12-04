Следующим фильмом Паоло Соррентино станет драма «La grazia»

Сегодня / 13:56
Новые станции Троицкой линии откроют 25 декабря
Сегодня / 15:55
Джеймс Ганн написал сценарий мультсериала «Монстры-коммандос» за несколько недель
Сегодня / 15:47
Геймеры больше смотрят игровые видео, чем играют сами
Сегодня / 15:44
Первый в России винный город откроется в Геленджике весной
Сегодня / 15:08
Арми Хаммер появился в роли Кена-каннибала в клипе Джорджи Лихи
Сегодня / 14:00
«МТС Лейбл» проведет кастинг среди музыкантов-выпускников курса от групп IOWA, Jane Air и Settlers
Сегодня / 13:55
В ближайшие 4 года доходы работников музыкальной индустрии могут сократиться на четверть из‑за ИИ
Сегодня / 13:24
Вышел трейлер драмы «Girls Will Be Girls», призера «Сандэнса»
Сегодня / 13:23
Лейблы предложили запретить монетизировать ИИ-каверы. ИТ-компании против
Сегодня / 13:09
Бейонсе стала величайшей поп-звездой XXI века по версии Billboard
Сегодня / 12:26
Американский «Храм Сатаны» признали нежелательной организацией в России
Сегодня / 11:39
Арктический лед может полностью растаять уже через несколько лет
Сегодня / 11:07
Суд запретил выплачивать Илону Маску премию в 56 млрд долларов от Tesla
Сегодня / 09:56
HBO перенес «Гарри Поттера» и назвал дату выхода продолжения «Белого лотоса» и «Эйфории»
Сегодня / 09:42
Команда Тимоте Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса его двойников
Сегодня / 09:31
Умер актер Скотт Л.Шварц из «Одиннадцати друзей Оушена»
Сегодня / 09:14
На Mattel подали в суд из‑за ссылок на порносайт на упаковках кукол «Злая»
Сегодня / 09:01
Warner Bros. снимет сериал по мемуарам Лайзы Миннелли
Сегодня / 03:11
Люси Бойтон сыграла в сериале о последней повешенной в Великобритании женщине. Посмотрите трейлер
Сегодня / 02:19
Ученая из Кембриджа рассказала в X про свою диссертацию. Ее раскритиковали за «бесполезность»
Сегодня / 01:16
На Steam анонсировали игру Panelka. В ней можно обустраивать квартиры в стиле 80-х и 90-х
Сегодня / 00:20
Дед Мороз отправится в путешествие по Италии, Франции и еще восьми странам перед Новым годом
Вчера / 23:33
Вуди Харрельсон и Лю Сыму появились в трейлере фильма «Дыхание шторма»
Вчера / 22:28
Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции
Вчера / 22:14
Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»
Вчера / 22:02
Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb
Вчера / 21:17
Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров
Вчера / 21:17
Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года
Вчера / 21:08
Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»
Вчера / 20:21
Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик
Вчера / 20:20
Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон
Вчера / 20:04
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
Вчера / 19:35
Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»
Вчера / 19:09
Рейчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»
Обновлено вчера в 19:08
Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену

Следующим фильмом Паоло Соррентино станет драма «La grazia»

Сегодня в 15:10
Фото: Juan Naharro Gimenez/WireImage

Паоло Соррентино, чей последний фильм «Партенопа» собирает рекордные кассовые сборы в итальянском прокате, собирается вернуться в режиссерское кресло для работы над драмой «La grazia» («Благодать»). Об этом рассказал Variety.

В своем следующем проекте оскароносный режиссер вновь объединится с актером «Великой красоты» Тони Сервилло. Подробности сюжета картины пока держатся в секрете, но известно, что это будет история любви, действие которой разворачивается в Италии.

Сервилло наиболее известен международной публике по запоминающейся роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в фильме «Великая красота», получившем в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.

Неаполитанский актер снялся в семи из десяти полнометражных фильмах Соррентино, начиная с его дебюта «One Man Up», в котором Сервилло сыграл стареющего певца, страдающего кокаиновой зависимостью. Помимо «Великой красоты» Сервилло сыграл героинового бухгалтера мафии во втором фильме Соррентино «Последствия любви», противоречивого итальянского политика Джулио Андреотти в «Изумительном» и медиамагната Сильвио Берлускони, ставшего политиком, в фильме Соррентино «Лоро».

Съемки «La grazia» по оригинальному сценарию Соррентино стартуют весной 2025 года. Продюсированием займется Аннамария Морелли, а также компании The Apartment, Numero 10 и PiperFilm.

Премьера «Партенопы» в России состоится 26 декабря. В ноябре студия A24 показала трейлер картины.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами