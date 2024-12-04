Следующим фильмом Паоло Соррентино станет драма «La grazia»

Паоло Соррентино, чей последний фильм «Партенопа» собирает рекордные кассовые сборы в итальянском прокате, собирается вернуться в режиссерское кресло для работы над драмой «La grazia» («Благодать»). Об этом рассказал Variety.

В своем следующем проекте оскароносный режиссер вновь объединится с актером «Великой красоты» Тони Сервилло. Подробности сюжета картины пока держатся в секрете, но известно, что это будет история любви, действие которой разворачивается в Италии.

Сервилло наиболее известен международной публике по запоминающейся роли римского писателя и светского льва Джепа Гамбарделлы, который отправляется в дантовское путешествие среди гротескного блеска Вечного города в фильме «Великая красота», получившем в 2014 году «Оскар» как лучший международный фильм.

Неаполитанский актер снялся в семи из десяти полнометражных фильмах Соррентино, начиная с его дебюта «One Man Up», в котором Сервилло сыграл стареющего певца, страдающего кокаиновой зависимостью. Помимо «Великой красоты» Сервилло сыграл героинового бухгалтера мафии во втором фильме Соррентино «Последствия любви», противоречивого итальянского политика Джулио Андреотти в «Изумительном» и медиамагната Сильвио Берлускони, ставшего политиком, в фильме Соррентино «Лоро».

Съемки «La grazia» по оригинальному сценарию Соррентино стартуют весной 2025 года. Продюсированием займется Аннамария Морелли, а также компании The Apartment, Numero 10 и PiperFilm.