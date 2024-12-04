Новые станции Троицкой линии откроют 25 декабря

25 декабря в Москве откроются новые станции Троицкой линии. Об этом написал телеграм-канал «Развитие метрополитена и транспорта в Москве».

В этот день москвичам станут доступны станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Сейчас же там заканчиваются строительные работы, а 11–12 декабря через них пропустят габаритный вагон.

Канал уточняет, что на «Корниловской» выполнена обкатка эскалаторов, но не завершены отделка и благоустройство на поверхности. На «Коммунарку» уже подали напряжение, рабочие монтируют панели с названием станции на путевой стене и навигационные указатели. Наконец, для «Новомосковской» получено разрешение от Мосгосстройнадзора на подачу напряжения, там ведутся работы по отделке станционного зала.

Три новые станции продолжат ветку после станции «Тютчевская». Эту остановку вместе с «Новаторской», «Университетом дружбы народов» и «Генерала Тюленева» открыли в сентябре. Всего на этом участке Троицкой линии будут 17 станций и 43 километра путей, а ветка выйдет за пределы МКАД и свяжет станцию МЦК ЗИЛ с городом Троицком.

Изначально «Коммунаркой» называли совсем другую станцию, расположенную на Сокольнической линии. Однако летом название передали новой станции Троицкой линии, потому что она находится ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.