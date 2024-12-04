В ближайшие 4 года доходы работников музыкальной индустрии могут сократиться на четверть из‑за ИИ

Люди, работающие в музыкальном секторе, потеряют почти четверть своего дохода из‑за ИИ в течение следующих четырех лет. Об этом говорят результаты первого глобального исследования влияния новых технологий на творческую деятельность человека, пишет The Guardian.

Доходы тех, кто работает в аудиовизуальном секторе, также сократятся более чем на 20%, поскольку рынок генеративного ИИ вырастет с 3 млрд евро в год до 64 млрд евро к 2028 году.

Результаты исследования были опубликованы Международной конфедерацией обществ авторов и композиторов (CISAC), представляющей более 5 млн авторов по всему миру. По мнению авторов доклада, в то время как бум ИИ существенно обогатит гигантские технологические компании, права авторов и их доходы резко сократятся, если не вмешаются политики.

Президент CISAC, бывший участник группы ABBA Бьерн Ульвеус, отдельно отметил правительства Австралии и Новой Зеландии, заявив, что эти две страны лидируют в мире по формированию политики, которая защитит создателей перед лицом генеративного ИИ.

«В Австралии новый доклад сенатского комитета по ИИ обнадеживает и вселяет надежду. Установив золотой стандарт политики в области ИИ, который защищает права авторов и одновременно способствует ответственному и инновационному развитию технологий, Австралия и Новая Зеландия смогут добиться того, чтобы ИИ служил инструментом для повышения творческого потенциала человека, а не заменял его», — заявил музыкант.