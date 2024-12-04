Арми Хаммер появился в роли Кена-каннибала в клипе Джорджи Лихи

Арми Хаммер впервые за три года с момента обвинений в сексуализированном насилии снялся в проекте. Он мимолетно появился в новом клипе актрисы и певицы Джорджины Лихи «Typical Squeeze».
Хаммер перевоплотился в Кена-каннибала. В клипе он сидит на заднем сиденье машины, а когда она переворачивается, оттуда выпадают окровавленные конечности.
Голливудская карьера Хаммера пошла под откос в 2021 году, когда несколько женщин обвинили актера в жестоком обращении. Хаммер отверг все обвинения, но был вынужден отказаться от нескольких проектов, а от него самого отказались его агент и публицист.
Расследование окружного прокурора округа Лос-Анджелес и полиции не привело к уголовным обвинениям против Хаммера из‑за недостаточности улик.
Ранее стало известно, что Арми Хаммер снимется в своем первом фильме с момента обвинений в сексуализированном насилии. Он исполнит одну из ключевых ролей в вестерне «Frontier Crucible».