Вышел трейлер драмы «Girls Will Be Girls», призера «Сандэнса»

Prime Video назначил дату выхода и показал трейлер индийской драмы «Girls Will Be Girls» Шучи Талати. Лента выйдет 18 декабря.
Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс-2024», где он получил две награды, включая приз зрительских симпатий в категории «Драматическое мировое кино».
Картина рассказывает о 18-летней Мире, которая переживает подростковый возраст на фоне неразрешенных душевных мук своей матери, связанных с наступлением совершеннолетия.
Режиссерка Талати, впервые снявшая фильм и написавшая сценарий, объединила новичков Прити Паниграхи и Кесава Биноя Кирона в главных ролях, актерский состав дополнила Кани Кусрути.
Проект стал результатом сотрудничества между Pushing Buttons Studios, Dolce Vita Films и Crawling Angel Films, продюсерами выступили Рича Чадха, Клер Шассань и Талати, а Али Фазал выступил в качестве исполнительного продюсера.