Бейонсе стала величайшей поп-звездой XXI века по версии Billboard

Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века. Об этом говорится на сайте музыкального издания.
«Бейонсе возглавляет наш редакционный список, составленный сотрудниками на основе ее 25-летнего влияния, воздействия и эволюции», — написал Эндрю Унтербергер из Billboard.
Издание отметило, что Бейонсе — самая титулованная исполнительница, получившая рекордные 32 «Грэмми», а также 27 премий Billboard Music Awards.
Billboard составлял рейтинг из 25 лучших поп-исполнителей за последние 25 лет с августа. В список издания вошли исполнители, которые наиболее ярко проявили себя в поп-музыке и «стали примером величия поп-музыки» на рубеже тысячелетий.
На прошлой неделе Тейлор Свифт объявили второй по популярности певицей в Billboard. Третье место заняла Рианна. В топ-10 попали Адель, Ариана Гранде, Джастин Бибер, Канье Уэст, Бритни Спирс, Леди Гага и Дрейк.