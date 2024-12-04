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Лейблы предложили запретить монетизировать ИИ-каверы. ИТ-компании против

Сегодня в 13:23
Фото: кадр из видео с канала Govnovoz FM/YouTube

Объединение лейблов предложило не начислять денег со стримингов авторам каверов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об идее пишет «Коммерсант».

Мысль была высказана на на обсуждении проекта концепции регулирования ИИ до 2030 года во время заседания профильной секции Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Автором инициативы выступил гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии, в нее входят лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик», «Медиа Лэнд», «СП Диджитал». По его мнению, необходимо закрепить практику, при которой контент, сгенерированный искусственным интеллектом, не подлежит монетизации и не должен охраняться как объект авторских или смежных прав, ведь этот механизм применим только к произведениям, созданным творческим трудом человека.

Согласно презентации представителя объединения, ассоциация оценивает потери артистов и известных личностей от несанкционированного использования их образов в 3,5 млрд рублей в год. Отдельно он обратил внимание на то, что стриминговые площадки рекомендуют нейрокаверы в стиле популярных артистов слушателям, а их авторы получают отчисления.

С предложением лейблов не согласились в «Яндексе» и «Сбере». Руководитель правового направления IP и ИТ «Яндекса» Сергей Калашников подчеркнул, что ИИ — это всего лишь инструмент, а российские законы уже гарантируют презумпцию охраноспособности. Менеджер центра человекоцентричного ИИ Сбербанка Софья Фокина добавила, что ИИ лишь «позволяет людям выражать свой творческий замысел».

В «Яндексе» журналистам уточнили, что авторское право охраняет любой объект, созданный при участии человека и с его творческим вкладом, в том числе с помощью технических средств. «Сгенерированный контент полностью соответствует этому определению, так же как, например, фотографии или видеоклипы. Важно сохранить этот подход», — добавили в компании.

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