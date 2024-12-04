Американский «Храм Сатаны» признали нежелательной организацией в России

Российская Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple («Храм Сатаны»), зарегистрированной в США. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Согласно учредительным документам, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

По ее мнению, «Храм Сатаны» при поддержке властей США «пропагандирует разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывает насилие над людьми».

Американскую организацию также обвинили в поддержке участников экстремистских и террористических движений, негативных высказываниях об СВО, призывах к свержению конституционного строя в России и сборах средств для ВСУ.

«Храм Сатаны» был основан выпускниками Гарвардского университета в 2013 году. Сейчас отделения организации есть в США, Австралии, Германии, Канаде и Финляндии. По данным Генпрокуратуры, число последователей группы по всему миру превышает 10 млн человек.