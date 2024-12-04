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Суд запретил выплачивать Илону Маску премию в 56 млрд долларов от Tesla

Сегодня в 11:07
Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Суд в Делавере постановил не выплачивать главе Tesla Илону Маску премию на 101 млрд долларов. Об этом пишет Associated Press.

Судебная тяжба тянется с 2018 года. Тогда совет директоров производителя электромобилей решил передать своему CEO беспрецедентный бонус в виде акций на 56 млрд долларов, но этот шаг возмутил одного из владельцев акций компании и он обратился в суд. По его мнению, от него и других держателей ценных бумаг скрыли документы о деятельности Маска на посту, а выплату одобрили директора, связанные с основателем.

В июне совет директоров собрался во второй раз и вновь решил передать акции миллиардеру, за 6 лет они выросли в цене до 101 млрд долларов. Таким образом они решили обойти постановление суда, вынесенное в январе этого года.

Вердикт в январе вынесла судья Каталин Маккормик, она же провела и новое слушание и вновь отклонила жалобу представителей Tesla. Объясняя решение, судья отметила, что закон штата запрещает рассматривать доказательства сторон, созданные уже после вынесения первого постановления.

После окончания слушаний представители Tesla заявили о планах пойти в Верховный суд Делавера и оспорить решение там. По мнению экспертов, на новый процесс у компании может уйти около года. Кроме того, Илон Маск в своем твиттере назвал судю «радикальной левой активисткой в косплее судьи».

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