Суд запретил выплачивать Илону Маску премию в 56 млрд долларов от Tesla

Судебная тяжба тянется с 2018 года. Тогда совет директоров производителя электромобилей решил передать своему CEO беспрецедентный бонус в виде акций на 56 млрд долларов, но этот шаг возмутил одного из владельцев акций компании и он обратился в суд. По его мнению, от него и других держателей ценных бумаг скрыли документы о деятельности Маска на посту, а выплату одобрили директора, связанные с основателем.