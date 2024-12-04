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Арктический лед может полностью растаять уже через несколько лет

Сегодня в 11:39
Фото: Jackman Chiu/Unsplash

Арктика может полностью лишиться льда в течение трех лет. Об этом заявили исследователи Гетеборгского университета, пишет Daily Mail.

Минимальная площадь морского льда в этом году составила всего 4,27 млн квадратных километров. Для сравнения, с 1979 по 1992 год этот показатель держался на уровне 6,86 млн квадратных километров.

По мнению климатолога Селин Хезе и доцента университета Колорадо в Боулдере Александра Ян, первое лето, когда весь арктический морской лед полностью растает, может наступить к 2027 году.

Используя 300 компьютерных симуляций, ученые предсказали, что первый день без льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9-30 лет независимо от того, как люди изменят выбросы парниковых газов. Однако девять из 300 симуляций показали, что день без льда может наступить уже через три года, независимо от того, как будут действовать люди в дальнейшем.

Они отмечают, что хотя исчезновение арктического морского льда приведет к огромным изменениям климата и погодных условий на планете, это не повлечет за собой значительных изменений уровня моря. В отличие от ледников или ледяных щитов на суше, арктический морской лед уже находится в океане, поэтому его таяние не приведет к повышению уровня моря.

Автор исследования доктор Селин Хойзе говорит, что первый день без льда может существенно повлиять на экосистему и климат Земли, изменив погодные условия.

Исследователи предупреждают, что отсутствие льда в Арктике вызовет экстремальные погодные явления, включая похолодание до -20°C на юге Италии или лесные пожары в Скандинавии. «В этот день Северный Ледовитый океан сможет поглощать гораздо больше тепла, чем обычно, и это затруднит реформирование морского льда», — сказала она.

Предыдущие исследования арктического морского льда предсказывали его исчезновения к 2030-м годам.

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