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HBO назвал дату выхода «Рыцаря Семи Королевств», продолжений «Белого лотоса» и «Эйфории»

Сегодня в 09:56
Фото: HBO

Американский телеканал HBO объявил окна релизов сразу нескольких ожидаемых сериалов 2025–2026 годов. Об этом пишет Variety со ссылкой на главу департамента международного стриминга Warner Bros. Жан-Бриака Перретта.

Новый сезон комедии «Белый лотос» стоит ждать уже в феврале, выход приквела «Игры престолов» — «Рыцаря Семи Королевств» случится где‑то в четвертом квартале 2025 года, а третий сезон «Эйфории» появится в эфире уже в 2026 году.

Кроме того, показ сериала по «Гарри Поттеру» был сдвинут. Вместо 2026 года телевещатель теперь собирается выпустить его в 2027 году. Сейчас компания ведет кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы.

«Говоря о 2026 и 2027 годах, там начнется 10-летнее путешествие по серии „Гарри Поттер“, чему мы очень рады. Я бы сказал, проект может стать для нас важнейшим событием», — отметил представитель компании.

В середине ноября глава телеканала анонсировал выход второго сезона «Одних из нас» на весну будущего года, а второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой — на август. Кроме того, он подтвердил, что «Эйфорию» запустят в производство в середине-конце января, а по миру «Игры престолов» может быть снят полнометражный фильм.

Тогда же кабельный канал выпустил ролик с анонсами проектов, которые выйдут на Max в 2025 году. Среди уже упомянутых там были показаны фрагменты новых сезонов «И просто так», «Репетиции», «Позолоченного века» и «Праведных Джемстоунов», а также был представлен пока еще безымянный проект Рейчел Сеннотт о созависимой группе друзей, новый сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и мультсериал «Монстры-коммандос».

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