Команда Тимоте Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса его двойников

Команда Тимоте Шаламе предложила оплатить штраф в 500 долларов за проведение конкурса его двойников в октябре в нью-йоркском парке Вашингтон-сквер. Об этом организатор события, ютубер Энтони По, рассказал в интервью People.

Шаламе неожиданно появился на собственном конкурсе двойников 27 октября, когда под легендарной аркой парка собралась толпа зрителей, чтобы увидеть кудрявых двойников актера. В итоге полиция Нью-Йорка приказала огромной толпе разойтись, а По выписали штраф в 500 долларов за проведение публичного мероприятия без разрешения.

«Они предложили оплатить штраф, что действительно забавно», — сказал он. Несмотря на то что он отказался от этого жеста, 500 долларов все же не были взяты из собственного кармана По. Штраф покрыло цифровое приложение для приглашений Partiful.

По не смог встретиться с Шаламе на мероприятии, сказав: «Думаю, если бы он остался до конца, возможно, я бы отдал ему второе место или что‑то в этом роде». Однако, по его словам, он получил похвалу от команды актера за конкурс. «В основном они сказали: „Мы думаем, что это было круто. Большое спасибо“. Все было хорошо и весело».