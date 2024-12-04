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Команда Тимоте Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса его двойников

Сегодня в 09:42
Фото: Netflix

Команда Тимоте Шаламе предложила оплатить штраф в 500 долларов за проведение конкурса его двойников в октябре в нью-йоркском парке Вашингтон-сквер. Об этом организатор события, ютубер Энтони По, рассказал в интервью People.

Шаламе неожиданно появился на собственном конкурсе двойников 27 октября, когда под легендарной аркой парка собралась толпа зрителей, чтобы увидеть кудрявых двойников актера. В итоге полиция Нью-Йорка приказала огромной толпе разойтись, а По выписали штраф в 500 долларов за проведение публичного мероприятия без разрешения.

«Они предложили оплатить штраф, что действительно забавно», — сказал он. Несмотря на то что он отказался от этого жеста, 500 долларов все же не были взяты из собственного кармана По. Штраф покрыло цифровое приложение для приглашений Partiful.

По не смог встретиться с Шаламе на мероприятии, сказав: «Думаю, если бы он остался до конца, возможно, я бы отдал ему второе место или что‑то в этом роде». Однако, по его словам, он получил похвалу от команды актера за конкурс. «В основном они сказали: „Мы думаем, что это было круто. Большое спасибо“. Все было хорошо и весело».

Конкурс двойников звезды «Дюны» рекламировался с помощью листовок, расклеенных по всему Нью-Йорку, а также публичного приглашения Partiful, на которое к утру мероприятия откликнулось более 2500 человек. Победитель конкурса, 21-летний Майлз Митчелл, получил трофей и денежный приз в размере 50 долларов.

Вирусное событие породило множество конкурсов двойников знаменитостей по всему миру, в том числе для Пола Мескаля, Зейна Малика, Гарри Стайлза и Глена Пауэлла.

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