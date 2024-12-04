Умер актер Скотт Л. Шварц из «11 друзей Оушена»

Скотт Л. Шварц, актер и профессиональный рестлер, наиболее известный по роли Брюзера в кинофраншизе «Оушен», умер 26 ноября в своем доме в Ковингтоне, Лос-Анджелес. Ему было 65 лет. Об этом сообщил Deadline.