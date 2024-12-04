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Умер актер Скотт Л. Шварц из «11 друзей Оушена»

Сегодня в 09:31
Фото: Warner Bros.

Скотт Л. Шварц, актер и профессиональный рестлер, наиболее известный по роли Брюзера в кинофраншизе «Оушен», умер 26 ноября в своем доме в Ковингтоне, Лос-Анджелес. Ему было 65 лет. Об этом сообщил Deadline.

Шварц дебютировал в «11 друзьях Оушена» в 2001 году, притворившись, что избивает Дэнни Оушена (Джорджа Клуни) за закрытыми дверями. В дальнейшем он повторил свою роль в фильмах сиквелах франшизы.

Шварц родился 16 марта 1959 года в Филадельфии и начинал как профессиональный рестлер под именами «Израильский коммандос» и «Гигант Дэвид», а затем попробовал свои силы в Голливуде в качестве каскадера и «плохиша по найму».

Он снимался в таких сериалах, как «Звездный путь: Глубокий космос 9», «Военное положение», «Ангел», «Нэш Бриджес», «Касл», «Менталист», «Молодые и непокорные» и «Баффи — истребительница вампиров». Помимо «Оушена», он также снимался в фильмах «Веселье с Диком и Джейн», «Старски и Хатч» и «Царь скорпионов».

Близкие описывали Шварца как «веселого человека, полного жизни, гурмана и любителя путешествий». Когда он не играл, не занимался рестлингом и не рассказывал шутки, он навещал в клиниках детей, больных раком.

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