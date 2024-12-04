На Mattel подали в суд из‑за ссылок на порносайт на упаковках кукол «Злая»

На компанию Mattel подали в суд за то, что она по ошибке напечатала URL-адрес порнографического сайта на упаковке для специальной серии кукол «Злая», пишет Variety.

Жительница Южной Каролины подала коллективный иск после того, как купила игрушку для своей маленькой дочери, которая посетила порнографический сайт, «не имеющий никакого отношения к кукле „Злая“».

Компания-производитель игрушек по ошибке указала адрес с аналогичным названием, принадлежащий сайту развлечений для взрослых Wicked Pictures, а не официальную страницу фильма Universal Pictures с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях. Истица утверждает, что Mattel не предложила вернуть деньги, и считает, что она и ее ребенок испытали «эмоциональные страдания» из‑за опечатки.

«Эти сцены были жесткими, полностью обнаженными порнографическими изображениями, демонстрирующими реальный половой акт», — говорится в иске.

«Несовершеннолетняя дочь истицы немедленно показала фотографии своей матери, и обе были в ужасе от увиденного. Если бы истица знала о таком недопустимом дефекте продукта, она бы не стала его покупать».

Компания Mattel, производитель Барби, изъяла игрушку с полок магазинов, включая Target, Amazon и Kohl’s. Компания также опубликовала заявление, в котором говорится, что «ей известно об опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel „Wicked“, продаваемых в основном в США, которая направляет потребителей на официальную страницу WickedMovie.com». Компания посоветовала потребителям, у которых уже есть куклы, «выбросить упаковку продукта или убрать ссылку».

«Куклы по мотивам фильма „Злая“ вернулись в продажу с правильной упаковкой в интернет-магазинах, чтобы удовлетворить высокий потребительский спрос на продукцию. Предыдущая опечатка на упаковке никоим образом не влияет на ценность или игровой опыт, предоставляемый самим продуктом в ограниченном количестве единиц, проданных до исправления», — говорится в заявлении.