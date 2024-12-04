Warner Bros. снимет сериал по мемуарам Лайзы Миннелли

Вчера / 21:17
Нью-йоркские кинокритики назвали «Бруталиста» лучшим фильмом года
Сегодня / 09:42
Команда Тимоти Шаламе предложила оплатить штраф за проведение конкурса его двойников
Сегодня / 09:31
Умер актер Скотт Л. Шварц из «11 друзей Оушена»
Сегодня / 09:14
На Mattel подали в суд из‑за ссылок на порносайт на упаковках кукол «Злая»
Сегодня / 03:11
Люси Бойтон сыграла в сериале о последней повешенной в Великобритании женщине. Посмотрите трейлер
Сегодня / 02:19
Ученая из Кембриджа рассказала в X про свою диссертацию. Ее раскритиковали за «бесполезность»
Сегодня / 01:16
На Steam анонсировали игру Panelka. В ней можно обустраивать квартиры в стиле 80-х и 90-х
Сегодня / 00:20
Дед Мороз отправится в путешествие по Италии, Франции и еще восьми странам пере Новым годом
Вчера / 23:33
Вуди Харрельсон и Симу Лю появились в трейлере фильма «Дыхание шторма»
Вчера / 22:28
Уилл Смит станет хедлайнером музыкального фестиваля во Франции
Вчера / 22:14
Минди Калинг и Моррис Честнат объявят номинантов «Золотого глобуса»
Вчера / 22:02
Сидни Суини стала самой популярной звездой 2024 года по версии IMDb
Вчера / 21:17
Исследование: люди старше 60 лет чувствуют себя лучше, если живут отдельно от партнеров
Вчера / 21:08
Кейт Уинслет рассказала, что СМИ стыдили ее за фигуру на фоне славы «Титаника»
Вчера / 20:21
Анджелина Джоли не хотела бы, чтобы о ее жизни сняли байопик
Вчера / 20:20
Сериал «Дорогуша» продлили на второй сезон
Вчера / 20:04
Умерла мама Эминема Дебби Нельсон
Вчера / 19:35
Шэрон Стоун обвинила Сэма Рейми в отсутствии «преданности» после съемок «Быстрого и мертвого»
Вчера / 19:09
Рейчел Зеглер бросает вызов злой королеве в новом трейлере «Белоснежки»
Обновлено вчера в 19:08
Президент Южной Кореи ввел в стране военное положение. Парламент проголосовал за его отмену
Вчера / 19:04
В Карачаево-Черкесии сносят гостиницу «Аманауз» ― знаменитый недострой в стиле советского модернизма
Вчера / 18:59
Оскар Айзек признался, что сначала посчитал кастинг Шаламе на роль Дилана «очень плохой идеей»
Вчера / 18:57
«Захватывающий, отталкивающий и прекрасный»: критики в восторге от «Носферату» Роберта Эггерса
Вчера / 18:30
«Академия проявила необычайную трусость»: Шон Пенн раскритиковал премию «Оскар»
Вчера / 17:47
Весь топ-5 чарта Billboard ― треки Кендрика Ламара. Такое было лишь у Тейлор Свифт, Дрейка и Beatles
Вчера / 17:37
Би-би-си экранизирует серию книг Мэрилин Кей «Одаренные»
Вчера / 17:13
Фрэнсис Форд Коппола начнет снимать новый фильм в начале 2025 года в Лондоне
Вчера / 16:55
Ветеран партизанской войны против режима Франко потребовал от властей Испании миллион евро
Вчера / 15:58
Комитет конгресса США пришел к выводу, что коронавирус, «скорее всего, появился в лаборатории»
Вчера / 15:58
За производителями нелегального алкоголя будут следить с помощью спутников
Вчера / 15:45
Okko показал тизер-постер нового мистического сериала «Охотники за призраком»
Вчера / 15:08
На Россию упадет небольшой астероид
Вчера / 14:50
Ученые из Гарварда сделали промышленных роботов на водке
Вчера / 14:49
Stardew Valley назвали лучшей игрой для снятия стресса
Вчера / 14:39
Jaguar представил электрокар Type 00

Warner Bros. снимет сериал по мемуарам Лайзы Миннелли

Сегодня в 09:01

Компании Warner Bros. TV и Magnolia Hill снимут сериал по мотивам мемуаров Лайзы Миннелли. Их выход намечен на весну 2026 года, пишет Variety.

Миннелли пишет книгу вместе со своим давним другом и соратником Майклом Файнштейном, а также Джошем Гетлином и Хайди Эванс. Работой над сериалом руководит Сэм Хаскелл, основатель Magnolia Hill и бывший агент Минелли.

Помимо ее карьеры в шоу-бизнесе, книга и сериал расскажут о ее расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ.

«Я очень рада сотрудничать с Сэмом Хаскеллом из Magnolia Hill Productions и Warner Bros. Television, чтобы воплотить мою историю в жизнь таким особенным образом. Сэм был моим близким другом и бесценной частью моей профессиональной жизни, и я не могу представить себе более подходящего сотрудника для этого невероятно личного проекта», — заявила Миннелли.

«Моим убеждением всегда было: „Расскажи [мою историю], когда меня не станет!“. Суицид — это не сила воли или сила духа. Речь идет об устройстве нашего мозга, о том, как генетика влияет на нашу жизнь и жизнь тех, кого мы любим… и настало время избавиться от стыда и стигмы. Я благодарна за шанс на долгую жизнь, работая над выздоровлением каждый день», — добавила она.

«История Лайзы — одна из самых необычных, вдохновляющих и незабываемых в истории шоу-бизнеса. Для меня большая честь иметь возможность перенести ее невероятную жизнь на экран, и я очень рад продолжить нашу давнюю дружбу в рамках этого сотрудничества», — сказал Хаскелл.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами