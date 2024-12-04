Warner Bros. снимет сериал по мемуарам Лайзы Миннелли

Компании Warner Bros. TV и Magnolia Hill снимут сериал по мотивам мемуаров Лайзы Миннелли. Их выход намечен на весну 2026 года, пишет Variety.

Миннелли пишет книгу вместе со своим давним другом и соратником Майклом Файнштейном, а также Джошем Гетлином и Хайди Эванс. Работой над сериалом руководит Сэм Хаскелл, основатель Magnolia Hill и бывший агент Минелли.

Помимо ее карьеры в шоу-бизнесе, книга и сериал расскажут о ее расстройстве, вызванном употреблением психоактивных веществ.

«Я очень рада сотрудничать с Сэмом Хаскеллом из Magnolia Hill Productions и Warner Bros. Television, чтобы воплотить мою историю в жизнь таким особенным образом. Сэм был моим близким другом и бесценной частью моей профессиональной жизни, и я не могу представить себе более подходящего сотрудника для этого невероятно личного проекта», — заявила Миннелли.

«Моим убеждением всегда было: „Расскажи [мою историю], когда меня не станет!“. Суицид — это не сила воли или сила духа. Речь идет об устройстве нашего мозга, о том, как генетика влияет на нашу жизнь и жизнь тех, кого мы любим… и настало время избавиться от стыда и стигмы. Я благодарна за шанс на долгую жизнь, работая над выздоровлением каждый день», — добавила она.