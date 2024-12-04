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Люси Бойтон сыграла в сериале о последней повешенной в Великобритании женщине. Посмотрите трейлер

Сегодня в 03:11
Кадр: BritBox/YouTube

На ютуб-канале BritBox опубликовали трейлер сериала «Жестокая любовь: история Рут Эллис», который расскажет о последней повешенной в Великобритании женщине. Главную роль в шоу исполнила Люси Бойтон («Богемская рапсодия»).

Актриса сыграла владелицу клуба в Лондоне, которая влюбилась в гонщика Дэвида Блейкли. Отношения Рут с мужчиной привели к ее краху: постоянные оскорбления возлюбленного толкают Эллис на убийство.

В сериале история Рут будет рассказана с двух точек зрения — глазами постороннего, а затем глазами адвоката женщины, который со временем начинает верить, что его клиентка не заслуживает смертной казни.

В проекте снялись Лори Дэвидсон, Тоби Джонс, Марк Стэнли и Бесси Картер. Автором шоу стала Келли Джонс, она написала сценарий. Режиссером четырех эпизодов стал Ли Хейвен Джонс. Энджи Дэниелл выступила продюсером.

Первые две серии «Жестокой любви» выйдут 17 февраля на BritBox. Третий эпизод покажут спустя неделю, 24 февраля. Наконец, финальная часть появится в эфире 3 марта.

Рут Эллис родилась в Уэльсе в 1926 году. Весной 1955 года 28-летняя Рут застрелила своего возлюбленного Дэвида Блейкли у входа в паб в Хэмпстеде. Девушка сразу же сдалась полиции и взяла полную ответственность за убийство. В июле 1955 года Эллис казнили в тюрьме Холлоуэй в Лондоне.

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