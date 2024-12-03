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Ученая из Кембриджа рассказала в X про свою диссертацию. Ее раскритиковали за «бесполезность»

Сегодня в 02:19
Фото: DrAllyLouks/X

Амелия Мэри Лукс, работающая преподавательницей в Кембриджском университете, поделилась в соцсети X, что закончила диссертацию по теме «Обонятельная этика: политика запаха в современной и актуальной прозе». Ее раскритиковали за «бесполезность» исследования.

Дискуссия о ценности работы девушки разразилась после того, как Лукс написала: «Рада сообщить, что сдала экзамен без единой ошибки и официально стала доктором наук». Одни пользователи поздравили ученую с получением степени, другие же не поняли выбор темы для изучения.

«Десятилетие колледжа, чтобы написать эту статью о вонючих темнокожих из книг», — удивился пользователь под ником @boneGPT. «Довольно странная вещь для изучения», — добавил он.

Другой комментатор @pozesfoxes предположил, что Лукс «провела бы годы лучшим образом, выйдя замуж и рожая детей». Еще один «твиттерский» @14froger14 назвал диссертацию специалистки в английской литературе «тратой времени».

«Это самая несусветная чушь, которую я видел за долгое время. Это не работа. Это успокоение эго для привилегированных», — заявил @ChiLastRespondr.

«Спасибо тебе за увеличение причин для сокращения поддержки академической сферы со стороны налогоплательщиков», — добавил мужчина с ником @coolerdawg. Несколько пользователей осудили Лукс за то, что ее исследование якобы не приносит никакой пользы обществу.

Другие подписчики же поблагодарили ученую за ее труд. Они назвали ее диссертацию «интересной» и «вдохновляющей», а также вступились за Лукас.

«Большинство докторских диссертаций кажутся в аннотации непонятными, странными или даже ненужными для людей, не занимающихся темой. Исследование непонятного — это смысл такого рода текстов. Интересно ли мне? Нет. Буду ли я это читать! Тоже нет. Рад ли я, что живу в мире, где можно исследовать любую идею, которую выберет умный человек? Очень даже рад. Идеи заслуживают изучения, даже если лично вы не видите в них смысла»
Питер Менто.

«Абсолютно невероятно. Это действительно заставило меня задуматься о эмоциональном и общественном влияние того, как после COVID люди теряли обоняние. Запах так глубоко укоренился в нашей культуре, нашей идентичности», — поделился впечатлениями от работы Рикки Вега.

Лукас призналась, что очень рада энтузиазму, который проявили многие люди по отношению к ее диссертации. Она пообещала поделиться большей информации, когда будет немного более свободна от преподавательской работы.

При этом литературовед отметила, что некоторые сообщения в ее адрес были пугающими. Девушка рассказала, что даже обратилась в полицию из‑за комментария, в котором ей угрожают изнасилованием и называют «тупейшей чертовой сукой» и «идеальным примером всего, что не так с современным обществом».

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