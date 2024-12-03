Ученая из Кембриджа рассказала в X про свою диссертацию. Ее раскритиковали за «бесполезность»

Амелия Мэри Лукс, работающая преподавательницей в Кембриджском университете, поделилась в соцсети X, что закончила диссертацию по теме «Обонятельная этика: политика запаха в современной и актуальной прозе». Ее раскритиковали за «бесполезность» исследования.
Дискуссия о ценности работы девушки разразилась после того, как Лукс написала: «Рада сообщить, что сдала экзамен без единой ошибки и официально стала доктором наук». Одни пользователи поздравили ученую с получением степени, другие же не поняли выбор темы для изучения.
«Десятилетие колледжа, чтобы написать эту статью о вонючих темнокожих из книг», — удивился пользователь под ником @boneGPT. «Довольно странная вещь для изучения», — добавил он.
Другой комментатор @pozesfoxes предположил, что Лукс «провела бы годы лучшим образом, выйдя замуж и рожая детей». Еще один «твиттерский» @14froger14 назвал диссертацию специалистки в английской литературе «тратой времени».
«Это самая несусветная чушь, которую я видел за долгое время. Это не работа. Это успокоение эго для привилегированных», — заявил @ChiLastRespondr.
«Спасибо тебе за увеличение причин для сокращения поддержки академической сферы со стороны налогоплательщиков», — добавил мужчина с ником @coolerdawg. Несколько пользователей осудили Лукс за то, что ее исследование якобы не приносит никакой пользы обществу.
Другие подписчики же поблагодарили ученую за ее труд. Они назвали ее диссертацию «интересной» и «вдохновляющей», а также вступились за Лукас.
«Абсолютно невероятно. Это действительно заставило меня задуматься о эмоциональном и общественном влияние того, как после COVID люди теряли обоняние. Запах так глубоко укоренился в нашей культуре, нашей идентичности», — поделился впечатлениями от работы Рикки Вега.
Лукас призналась, что очень рада энтузиазму, который проявили многие люди по отношению к ее диссертации. Она пообещала поделиться большей информации, когда будет немного более свободна от преподавательской работы.
При этом литературовед отметила, что некоторые сообщения в ее адрес были пугающими. Девушка рассказала, что даже обратилась в полицию из‑за комментария, в котором ей угрожают изнасилованием и называют «тупейшей чертовой сукой» и «идеальным примером всего, что не так с современным обществом».