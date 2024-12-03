На Steam анонсировали игру Panelka. В ней можно обустраивать квартиры в стиле 80-х и 90-х

На платформе Steam появился анонс игры под названием Panelka. Она представляет собой симулятор, позволяющий создать интерьеры квартир в духе конца 80-х и начала 90-х.
Проект предлагает придумать обстановку для типичных квартир тех лет. В ассортименте представлены варианты жилья с классическими планировками — «от хрущевок до панелек».
«Вам предстоит обставить постсоветскую квартиру мебелью и предметами, создавая уютную атмосферу, знакомую многим. Игра дарит вам возможность исследовать детали прошлого, возвращаться к ушедшим воспоминаниям и заново ощущать радость и беззаботность тех лет», — поделились создатели игры.
Они отметили, что Panelka задумана как «расслабляющая игра» с ностальгической «ламповой атмосферой». Авторы релиза обещают «большой выбор советской и постсоветской мебели, картин, постеров и различных предметов интерьера».
Игра рассчитана на одного игрока. Ее придумал разработчик MonsterAttack, ранее выпустивший проекты «Ураанхайдар» и «Сэттээх». Panelka позволяет воссоздать квартиру из своего прошлого или даже гараж.