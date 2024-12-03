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Дед Мороз отправится в путешествие по Италии, Франции и еще восьми странам пере Новым годом

Сегодня в 00:20
Фото: Российский Дед Мороз/"ВКонтакте"

Дед Мороз отправится в международное путешествие. За 20 дней он посетит десять стран, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Турне зимнего волшебника начнется 6 декабря. Перед Новым годом он посетит Италию, Францию, Германию, Бельгию, Австрию, Словакию, Армению, Индию, Казахстан и Беларусь.

«В этом году его новогоднее путешествие за границей продлится по 26 декабря», — рассказал Филимонов.

По словам чиновника, гастроли Деда Мороза устроило правительство Вологодской области при поддержки МИД и Федерального агентства по делам СНГ. Путешествие волшебника рассматривается как часть гуманитарного сотрудничества.

Во время тура Дед Мороз посетит праздничные мероприятия в посольствах России, Русских домах и школах.

Тем временем в Москве будут работать целых четыре резиденции волшебника. Они открыли свои двери еще в ноябре. Их гостей ждут экскурсии, мультимедийные квесты и веселые мастер-классы, а также бесплатные представления.

В Московской усадьбе Деда Мороза можно будет заказать видеозвонок от волшебника. Также там можно научиться «снежкоделанию, волшебствотворению и желаниезагадыванию» и заглянуть на фабрику сладостей.

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