Вуди Харрельсон и Симу Лю появились в трейлере фильма «Дыхание шторма»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Дыхание шторма» («Last Breathe»), в котором снялись Вуди Харрельсон («Треугольник печали»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Финн Коул («Острые козырьки»).

Они сыграли в картине, рассказывающую реальную историю о дайверах. Группе специалистов приходится сразиться с бушующей стихией, чтобы спасти товарища по команде, оказавшегося в ловушке на глубине.