Вуди Харрельсон и Симу Лю появились в трейлере фильма «Дыхание шторма»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Дыхание шторма» («Last Breathe»), в котором снялись Вуди Харрельсон («Треугольник печали»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Финн Коул («Острые козырьки»).
Они сыграли в картине, рассказывающую реальную историю о дайверах. Группе специалистов приходится сразиться с бушующей стихией, чтобы спасти товарища по команде, оказавшегося в ловушке на глубине.
«„Дыхание шторма“ — это захватывающая история о командной работе, стойкости и стремлении совершить невозможное наперегонки со временем», — отметили создатели картины.
В ленте снялись Джимон Хонсу («Гладиатор») и Клифф Кертис («Аватар: Путь воды»). Режиссером выступил Алекс Паркинсон, ранее работавший над сериалами «Речные монстры» и «Выжить в племени».
Картину разработали Пол и Дэвид Бруксы из Longshot Films. Продюсерами выступили Хэл Садофф, Норман Голайтли, Джереми Пледжер, Стюарт ле Марешаль, Эл Морроу и Анна Мор-Питч. Сценарий написали Митчелл Лафортун, Паркинсон и Дэвид Брукс.
Премьера «Дыхания шторма» состоится в кинотеатрах 28 февраля.